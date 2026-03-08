19-Jähriger rast über A66 – drei Verletzte
Mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde soll ein 19-Jähriger über die Autobahn bei Wiesbaden gerast sein. Ein Unfall mit drei Verletzten und Zehntausenden Euro Schaden ist die Folge.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Vermutlich bei einem illegalen Autorennen ist es auf der A66 bei Wiesbaden zu einem Unfall mit mehreren Verletzten gekommen. Polizeiangaben zufolge soll ein 19-Jähriger am Abend von Frankfurt in Richtung Wiesbaden über die Autobahn gerast sein. Nach ersten Schätzungen fuhr er mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde dicht auf andere Fahrzeuge auf, nutzte wiederholt die Lichthupe und überholte rechts und links.
Kurz hinter der Anschlussstelle Wiesbaden-Nordenstadt sei der Wagen auf ein Auto aufgefahren, das von einer 24-Jährigen gesteuert wurde. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern, der Unfallverursacher prallte anschließend noch gegen ein weiteres Auto. Ein nachfolgender Wagen wurde durch herumliegende Trümmerteile beschädigt.
Die 24-Jährige sowie der 19-Jährige und ein Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 75.000 Euro geschätzt. Die Polizei stellte das Auto, den Führerschein sowie Mobiltelefone der Insassen sicher. Gegen den Fahrer werde nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.