2.900 Betrugsopfer bundesweit - Fakeshop-Händler angeklagt
Täuschend echte Online-Shops, knapp 900.000 Euro Schaden und ein Drahtzieher, der sich lange auf Mallorca versteckte. Jetzt ist Anklage erhoben worden.
Karlsruhe (dpa) - Er soll zu den führenden Köpfen der deutschsprachigen Cybercrime-Szene gehört haben - jetzt ist gegen einen 35-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen Anklage erhoben worden, weil er zahlreiche gefälschte Online-Shops gebaut und an andere Kriminelle verkauft haben soll. Über diese sogenannten Fakeshops wurden rund 2.900 Menschen in ganz Deutschland betrogen, wie das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg mitteilte. Der Mann wurde demnach auf Mallorca gefasst, wo er sich jahrelang unter falscher Identität versteckt hatte.
36 Fakeshops in zwei Jahren
Der 35-jährige, aus dem Kreis Recklinghausen stammende Mann soll zwischen Anfang 2023 und Anfang 2025 insgesamt 36 Fakeshops erstellt, beworben und über illegale Internet-Foren an unbekannte Täter verkauft haben. Die täuschend echt gestalteten Shops lockten Kunden zum Kauf von Waren, die per Vorkasse zu bezahlen waren - geliefert wurde jedoch nichts. Das Geld floss den Angaben zufolge auf ausländische Konten und wurde häufig in Kryptowährungen umgewandelt, um die Spuren zu verwischen. Um welche Art Shops es sich dabei handelte, war zunächst unklar.
Opfer in allen Bundesländern
Der bislang ermittelte Schaden beläuft sich auf mindestens rund 894.000 Euro. Die Geschädigten stammen aus allen Bundesländern, insbesondere aus zahlreichen Landkreisen in Baden-Württemberg. Es konnten Fälle unter anderem in Offenburg, Reutlingen, Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart nachgewiesen werden, wie die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe mitteilte. Der Angeschuldigten steht unter dem Verdacht der Beihilfe zum gewerbsmäßigen Betrug.
Nach jahrelangen Ermittlungen konnte der Mann als einer der mutmaßlich führenden Köpfe der deutschsprachigen Cybercrime-Szene identifiziert werden. Im Mai wurde er auf Mallorca festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Gegen ihn läuft den Angaben zufolge noch ein weiteres Verfahren im Zusammenhang mit einer kriminellen Internet-Plattform. Ob es zum Prozess kommt, muss nun das Landgericht Karlsruhe entscheiden.