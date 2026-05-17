2:0 in Darmstadt: Paderborn in Relegation zur Bundesliga

Darmstadt (dpa) - Der SC Paderborn hat dank eines Auswärtssiegs beim SV Darmstadt 98 und eines Patzers von Konkurrent Hannover 96 die Relegation um die Fußball-Bundesliga erreicht. Die Ostwestfalen gewannen am 34. Spieltag der 2. Liga 2:0 (1:0) und treffen nun in Hin- und Rückspiel auf den Bundesliga-16. VfL Wolfsburg.

Weil parallel Hannover nur 3:3 gegen den 1. FC Nürnberg spielte, kletterte der SCP beim Saisonfinale vom vierten auf den dritten Platz. Die Paderborner dürfen damit weiter auf den dritten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte nach 2014 und 2019 hoffen.

Für den Sprung auf Platz zwei reichte der Erfolg in Darmstadt aber nicht, weil die SV Elversberg Absteiger Preußen Münster souverän 3:0 bezwang und damit den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga perfekt machte. Die Treffer für den SCP in Darmstadt erzielten Stefano Marino (6. Minute) und Sven Michel (89.).

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Erst viel, dann wenig los in Hälfte eins

Die Partie in Darmstadt begann temporeich. Die Hausherren hätten beinahe für die frühe Führung gesorgt, doch Torjäger Isac Lidberg traf nur den linken Pfosten. Auf der Gegenseite machte es Marino besser. Zum Zeitpunkt des 1:0 waren die Paderborner in der Live-Tabelle Zweiter, weil es auf den anderen Plätzen noch 0:0 stand.

Anschließend verflachte die Begegnung in Darmstadt - und in den anderen beiden Stadien führten Elversberg und Hannover zur Halbzeit.

Lattentreffer auf beiden Seiten

Nach dem Seitenwechsel war zunächst der SVD spielbestimmend. Aus dem Nichts bekam Paderborn einen Elfmeter zugesprochen, weil Darmstadts Sergio López Jonah Sticker foulte. Den Strafstoß setzte Filip Bilbija an die Latte (62.).