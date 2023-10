20 Prozent mehr Fachbesucher auf der Buchmesse

Frankfurt/Main (dpa) - Nach Ende der Fachbesuchertage am Freitag hat die Frankfurter Buchmesse eine positive Zwischenbilanz gezogen. Seit Mittwoch hatten nach Angaben der Veranstalter 105.000 Fachbesucher aus 130 Ländern die Jubiläumsbuchmesse besucht. Das sei im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von fast 20 Prozent. Am Wochenende gehört die Messe den Lesern. Mehr als 4000 Aussteller aus aller Welt waren nach Frankfurt gekommen. Die 75. Frankfurter Buchmesse endet am Sonntag.