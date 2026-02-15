Feuerwehr löscht Schule

200.000 Euro Schaden nach Brandstiftung in einer Schule

Es brennt in einer Schule im Kreis Ludwigsburg. Die Polizei spricht von mehreren gelegten Brandherden und sucht jetzt den oder die Täter.

Die Feuerwehr ist am Samstagabend in einer Schule im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr ist am Samstagabend in einer Schule im Einsatz. (Symbolbild)

Kornwestheim (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einer Schule in Kornwestheim (Landkreis Ludwigsburg) ist ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Der oder die Täter sollen in mehreren Räumen Brandherde gelegt haben, teilte die Polizei mit. Ein Raum wurde durch den Brand vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nimmt nun die Ermittlungen auf.

