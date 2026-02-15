200.000 Euro Schaden nach Brandstiftung in einer Schule

Kornwestheim (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einer Schule in Kornwestheim (Landkreis Ludwigsburg) ist ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Der oder die Täter sollen in mehreren Räumen Brandherde gelegt haben, teilte die Polizei mit. Ein Raum wurde durch den Brand vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nimmt nun die Ermittlungen auf.