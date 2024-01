2023 mehr Windräder in Hessen gebaut als im Vorjahr

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der neuen Windräder in Hessen ist im vergangenen Jahr gestiegen. Insgesamt gingen 37 neue Windräder mit einer Gesamtleistung von rund 163 Megawatt in Betrieb, wie der Bundesverband Windenergie und der Verband VDMA Power Systems am Dienstag mitteilten. Dies entspreche fünf Prozent des gesamten Zubaus in Deutschland. Nach vorherigen Angaben des Wirtschaftsministeriums waren es 2022 insgesamt 15 neue Anlagen gewesen.

Bundesweit ist die Zahl neuer Windräder im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. 745 neue Windräder mit einer Gesamtleistung von rund 3,57 Gigawatt gingen in Betrieb - fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Spitzenreiter war Schleswig-Holstein mit 249 neuen Windrädern.

Insgesamt drehten sich in Hessen zum Jahresende 1181 Windräder mit einer Gesamtleistung von rund 2500 Megawatt. Das sind nach Angaben der Branchenverbände vier Prozent des bundesweiten Anlagebestandes. Insgesamt gab es in Deutschland zum Jahresende 28.677 Windräder mit einer Leistung von zusammen rund 61 Gigawatt. Der größte Teil davon steht in Niedersachsen (21 Prozent), Brandenburg, Schleswig-Holstein (jeweils 14 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (12 Prozent).