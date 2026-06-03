2025 zählt Hessen die zweithöchste Zahl der Einbürgerungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Einbürgerungen in Hessen hat 2025 den zweithöchsten Wert seit Beginn ihrer statistischen Zählung im Jahr 2000 erreicht. 20.036 Ausländerinnen und Ausländer bekamen 2025 einen deutschen Pass, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Rekordjahr 2024 waren sogar 24.915 Einbürgerungen in Hessen registriert worden.

Ende Juni 2024 war bundesweit eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts in Kraft getreten, die unter anderem eine kürzere nötige Aufenthaltsdauer für einbürgerungswillige Ausländer vorsieht. Zuvor hatte die Zahl der Einbürgerungen deutlich niedriger gelegen: Im Durchschnitt bekamen zwischen 2000 und 2023 in Hessen jährlich nur 14.122 Menschen einen deutschen Pass.

Mehr Afghanen werden Deutsche

Wie bereits in den Vorjahren war Syrien 2025 wieder das Land, aus dem die meisten Eingebürgerten in Hessen stammten, wenngleich mit sinkender Tendenz: 4.126 Syrerinnen und Syrer wurden Deutsche - 21 Prozent weniger als 2024. Bei Afghanen stieg die Zahl der Einbürgerungen in Hessen derweil um 11 Prozent auf 1.469.

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