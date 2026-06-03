Migration

2025 zählt Hessen die zweithöchste Zahl der Einbürgerungen

Mehr als 20.000 Ausländerinnen und Ausländer erhalten 2025 in Hessen einen deutschen Pass. Wie wirkt sich eine Gesetzesänderung auf die jährliche Zahl der Einbürgerungen aus?

Eine deutsche Einbürgerungsurkunde ist in vielen Fällen ein begehrtes Dokument. (Symbolbild) Foto: Markus Scholz/dpa
Eine deutsche Einbürgerungsurkunde ist in vielen Fällen ein begehrtes Dokument. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Einbürgerungen in Hessen hat 2025 den zweithöchsten Wert seit Beginn ihrer statistischen Zählung im Jahr 2000 erreicht. 20.036 Ausländerinnen und Ausländer bekamen 2025 einen deutschen Pass, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Rekordjahr 2024 waren sogar 24.915 Einbürgerungen in Hessen registriert worden. 

Ende Juni 2024 war bundesweit eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts in Kraft getreten, die unter anderem eine kürzere nötige Aufenthaltsdauer für einbürgerungswillige Ausländer vorsieht. Zuvor hatte die Zahl der Einbürgerungen deutlich niedriger gelegen: Im Durchschnitt bekamen zwischen 2000 und 2023 in Hessen jährlich nur 14.122 Menschen einen deutschen Pass.

Mehr Afghanen werden Deutsche

Wie bereits in den Vorjahren war Syrien 2025 wieder das Land, aus dem die meisten Eingebürgerten in Hessen stammten, wenngleich mit sinkender Tendenz: 4.126 Syrerinnen und Syrer wurden Deutsche - 21 Prozent weniger als 2024. Bei Afghanen stieg die Zahl der Einbürgerungen in Hessen derweil um 11 Prozent auf 1.469.

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Die Zahl der Bürger mit zwei Pässen hat dabei bundesweit zugenommen: Seit der Gesetzesänderung 2024 darf, wer Deutscher wird, grundsätzlich auch seine bisherige Staatsangehörigkeit behalten.

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