2:1 gegen Ulm: Mannheim zittert sich zum Sieg
Der Aufschwung des SSV Ulm ist in der 3. Liga erst einmal wieder vorbei. Das Freitagabendspiel in Mannheim ging verloren.
Mannheim (dpa/lsw) - Dank eines glänzend aufgelegten Arianit Ferati hat der SV Waldhof Mannheim in der 3. Fußball-Liga das Landesduell mit dem SSV Ulm 1846 gewonnen. Die Mannheimer besiegten den Abstiegskandidaten mit 2:1 (2:0).
Der Deutsch-Kosovare Ferati legte stark die Tore von Felix Lohkemper (33.) und Kushtrim Asallari (45.+4) zur 2:0-Halbzeit-Führung auf. Den Gegentreffer für den SSV erzielte Max Brandt (66.). Waldhofs Niklas Hoffmann erhielt in der Schlussphase wegen Meckerns die Rote Karte (86.).
Vor 11.101 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion siegte der Waldhof zum zweiten Mal nacheinander und machte den Fehlstart ins neue Jahr damit vergessen.
Ulm trifft kurz vor Schluss die Latte
Die Partie begann ausgeglichen, beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend. Mit einem tollen Pass bereitete Ferati das 1:0 vor. Lohkemper umkurvte Ulms Torhüter Max Schmitt und schob aus 25 Metern ein. Vor dem 2:0 war es wieder Ferati, der Asallari auf die Reise schickte. Der 22-Jährige ließ aus zehn Metern Schmitt keine Chance.
In der zweiten Hälfte drückte der SSV, war feldüberlegen und erzielte folgerichtig durch Brandt den Anschlusstreffer. Der Waldhof war in dieser Phase zu passiv und spielte auch seine Konter nicht konsequent aus. Nach der Roten Karte für Hoffmann schwammen die Gastgeber, zitterten sich aber zum Sieg. In der letzten Aktion des Spiels traf Ulms Dennis Dressel nur die Latte.