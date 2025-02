2:1 in Kopenhagen: FCH verschafft sich gute Ausgangslage

Kopenhagen (dpa) - Der in der Fußball-Bundesliga taumelnde 1. FC Heidenheim darf dank Tim Siersleben vom Einzug ins Achtelfinale in der Conference League träumen. Der Verteidiger erzielte kurz vor Schluss den umjubelten 2:1 (0:1)-Siegtreffer im Playoff-Hinspiel beim FC Kopenhagen. Damit ist auch der Plan aufgegangen, Selbstvertrauen für den Abstiegskampf zu sammeln. Dieser geht am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) mit dem schweren Heimspiel gegen den Europapokal-Anwärter FSV Mainz 05 weiter.