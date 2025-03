2:1 in München: Adler Mannheim im DEL-Halbfinale

München (dpa/lsw) - Die Adler Mannheim haben das Playoff-Halbfinale in der Deutschen Eishockey Liga erreicht. Das Team von Trainer Dallas Eakins gewann beim EHC Red Bull München mit 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) und setzte sich nach zuletzt drei Erfolgen in der Serie best-of-seven mit 4:2 durch. In der Runde der besten Vier kommt es ab Dienstag (19.30 Uhr/Magentasport) zum Aufeinandertreffen mit den Eisbären Berlin.