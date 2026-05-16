Unfälle

21-Jähriger prallt in Haltestelle – Verdacht auf Rennen

Nächtlicher Crash in Mannheim: Ein 21-Jähriger rammt mit seinem Wagen das Geländer einer Straßenbahnhaltestelle. War ein illegales Autorennen im Spiel?

Der Fahrer raste mit seinem Auto in eine Straßenbahnhaltestelle. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der Fahrer raste mit seinem Auto in eine Straßenbahnhaltestelle. (Symbolbild)

Mannheim (dpa) - Ein 21 Jahre alter Mann ist in der Nacht mit seinem Auto in das Geländer einer Straßenbahnhaltestelle in Mannheim gefahren und hat einen Schaden von rund 15.000 Euro verursacht. Der 21-Jährige sei bisherigen Erkenntnissen zufolge viel zu schnell unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit - es bestehe der Verdacht, dass er sich ein Autorennen mit einem Unbekannten geliefert habe. Er und sein 23 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Der Führerschein sowie das Auto des Fahrers wurden den Angaben zufolge beschlagnahmt. Passanten seien zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Bereich der Haltestelle gewesen.

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