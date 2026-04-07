Unfall

22-jährige Autofahrerin stirbt bei Zusammenstoß im Verkehr

Schwerer Unfall am Abend: Eine junge Autofahrerin missachtet wohl die Vorfahrt eines anderen Wagens – ein Zusammenstoß endet tödlich.

Eine 22 Jahre alte Autofahrerin stirbt nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Eine 22 Jahre alte Autofahrerin stirbt nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen. (Symbolbild)

Ubstadt-Weiher (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall in Ubstadt-Weiher nördlich von Karlsruhe ist eine 22 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen nach bog die Frau am Montagabend mit ihrem Auto nach links in eine Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 59-jährigen anderen Autofahrers, wie die Polizei mitteilte. Es kam demnach zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 22-Jährige so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des anderen Wagens erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt.

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