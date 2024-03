22-Jährige erpresst und vergewaltigt: Verdächtiger in U-Haft

Kassel (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Kassel einen jungen Mann wegen des Verdachts der Vergewaltigung einer 22-Jährigen in besonders schweren Fällen und der Erpressung festgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde er nach der Festnahme am Dienstag tags darauf einem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt demnach nun in Untersuchungshaft.