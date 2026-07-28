22-Jähriger flüchtet vor Polizei - Auto entwendet?
Ohne Führerschein, Schlüssel oder Eigentumsnachweis: Die Polizei findet Hinweise auf einen möglichen Diebstahl und weitere Verstöße.
Muggensturm (dpa/lsw) - Ein 22-Jähriger ist in Muggensturm vor der Polizei geflüchtet, nachdem Beamte ihn auf einem Parkplatz neben einem Auto mit gestohlenem Kennzeichen entdeckt hatten. Der Mann rannte nach Polizeiangaben rund 200 Meter weit, bevor er überwältigt wurde. Ein Diebstahl des Wagens könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.
Bei einer nächtlichen Streife seien die Beamten im Kreis Rastatt auf das Auto mit geöffnetem Kofferraumdeckel aufmerksam geworden. Der 22-Jährige hatte den Angaben zufolge keinen Führerschein, keinen Eigentumsnachweis für das Auto und auch keinen Schlüssel für den Wagen dabei. Das Kennzeichen des Autos war demnach bereits als verloren gemeldet, das Fahrzeug selbst in der Vergangenheit auf einen anderen Menschen zugelassen.
Seit März war das Fahrzeug laut Polizei zudem außer Betrieb gesetzt und deshalb mutmaßlich kein Versicherungsschutz vorhanden gewesen. Die Verkleidung unterhalb des Lenkrades sei zudem entfernt worden, was auf einen Startversuch hindeutete.
Deshalb könne nicht ausgeschlossen werden, dass Wagen und Kennzeichen entwendet wurden. Ob das Auto in der Vergangenheit als vermisst gemeldet wurde, werde jetzt geprüft, sagte ein Polizeisprecher. Der 22 Jahre alte Mann müsse sich nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Kennzeichendiebstahls, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.