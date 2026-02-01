Unfall

22-Jähriger prallt mit Wagen gegen Baum und stirbt

Unfall auf nasser Straße im Enzkreis: Ein junger Fahrer stirbt, der Beifahrer wird schwer verletzt. Die Polizei geht von zu hohem Tempo aus.

Laut Polizei soll überhöhte Geschwindigkeit zu dem Unfall geführt haben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Laut Polizei soll überhöhte Geschwindigkeit zu dem Unfall geführt haben. (Symbolbild)

Eisingen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall nahe Eisingen (Enzkreis) ist ein 22 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann kam kurz nach Mitternacht in einer Rechtskurve mit seinem Wagen von der feuchten Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Er starb noch an der Unfallstelle. Sein 23-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Auto wurde bei dem Unfall vollständig zerstört. Ersten Erkenntnissen zufolge war vermutlich überhöhte Geschwindigkeit die Ursache für den Unfall.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite