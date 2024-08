22. «European Elvis Festival» gestartet

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Das diesjährige «European Elvis Festival» ist am Freitagabend in Bad Nauheim gestartet. Für drei Tage steht die Stadt nun wieder im Zeichen des Rock ’n’ Roll. «Es wird sehr, sehr gut angenommen», sagte ein Sprecher der Veranstalter zu Beginn. Alleine zur Auftaktparty am Abend werden 1.000 Menschen erwartet. Das wäre dem Sprecher zufolge ein Besucherrekord: «Es ist gut angelaufen und es geht hoffentlich so weiter».