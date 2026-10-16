Ermittlungen eingeleitet

23-Jährige streamt Klinikgespräch live auf Social-Media

Ein Handy liegt auf dem Tisch, im Raum sprechen Klinikbeschäftigte – und plötzlich hören Social-Media-Nutzer live mit. Wie der geheime Stream aufflog.

In einer Klinik in Ravensburg wurde ein Beratungsgespräch unerlaubt übertragen. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
In einer Klinik in Ravensburg wurde ein Beratungsgespräch unerlaubt übertragen. (Symbolbild)

Ravensburg (dpa/lsw) - Eine 23 Jahre alte Frau soll in einem Ravensburger Klinikum Gespräche von Beschäftigten heimlich aufgezeichnet und live auf Social Media gestreamt haben. Die Frau war Patientin im St. Elisabethen-Klinikum, als sie die Beratungen ohne Wissen zweier dort Angestellter mit ihrem Handy übertrug, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Handy soll sich in einem Raum auf einem Tisch befunden haben. Der Ton des Gesprächs sei aufgenommen worden. Ob die Betroffenen auch zu sehen waren, blieb vorerst unklar.

Erst nachdem sich Social-Media-Nutzer an das Klinikum gewandt hatten, flog die verdeckte Übertragung auf. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes ein. Der Stream dauerte über eine Stunde. Worum es bei den Beratungsgesprächen am Donnerstag in der Klinik ging, wollte die Polizei nicht sagen.

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