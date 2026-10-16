23-Jährige streamt Klinikgespräch live auf Social-Media

Ravensburg (dpa/lsw) - Eine 23 Jahre alte Frau soll in einem Ravensburger Klinikum Gespräche von Beschäftigten heimlich aufgezeichnet und live auf Social Media gestreamt haben. Die Frau war Patientin im St. Elisabethen-Klinikum, als sie die Beratungen ohne Wissen zweier dort Angestellter mit ihrem Handy übertrug, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Handy soll sich in einem Raum auf einem Tisch befunden haben. Der Ton des Gesprächs sei aufgenommen worden. Ob die Betroffenen auch zu sehen waren, blieb vorerst unklar.