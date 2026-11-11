23-Jähriger nach Einbruchs- und Diebstahlserie festgenommen
Seit längerem ermittelt die Polizei wegen mehreren Einbrüchen und Diebstählen in Nordhessen. Nun ist ein junger Mann verhaftet worden. Laut Polizei könnte er für weitere Taten verantwortlich sein.
Korbach (dpa/lhe) - Nach einer Einbruchs- und Diebstahlserie im nordhessischen Korbach ist ein 23-jähriger Mann festgenommen worden. Da er bereits wegen weiterer Eigentums- und Betäubungsmitteldelikte mit einem Haftbefehl gesucht wurde, sitzt der junge Mann nun im Gefängnis, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kassel mitteilten. Der 23-Jährige aus Bad Wildungen (Kreis Waldeck-Frankenberg) müsse sich wegen zahlreicher Straftaten verantworten.
Nach etlichen Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen, Fahrrad-, Motorroller- und Kennzeichendiebstählen sowie zwei Einbrüchen konnte der 23-Jährige laut Polizei durch die Auswertung von Überwachungskameras identifiziert werden. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung seien Schmuck, Handys, Munition und Medikamente beschlagnahmt worden. Teile davon konnten nach Angaben der Polizei als Diebesgut zweier weiterer Einbrüche identifiziert werden.