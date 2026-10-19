Verkehr

23-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum - schwer verletzt

Der Wagen kommt von der Straße ab, prallt gegen einen Baum und landet schließlich auf einem Feld. Die Polizei sucht Menschen, die den Unfall beobachtet haben.

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. (Symbolbild)

Schöneck (dpa/lhe) - Ein 23 Jahre alter Autofahrer ist am frühen Morgen von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und über die Fahrbahn geschleudert. Der Mann sei dabei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der 23-Jährige sei auf der Bundesstraße bei Schöneck (Main-Kinzig-Kreis) unterwegs gewesen, als er nach eigenen Angaben von der Fahrbahn abgekommen sei.

«Zunächst überfuhr der Wagen einen Leitpfosten, bevor er im Straßengraben gegen einen Baum prallte», teilte die Polizei mit. «Anschließend gelangte das Auto zurück auf die Fahrbahn, geriet ins Schleudern und kam dabei auch auf die Gegenfahrbahn.» Letztlich sei das Auto in einem Feld zum Stillstand gekommen. Die Polizei bat Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden.

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