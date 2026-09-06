23-Jähriger wird in Limburg angegriffen und verletzt

Limburg (dpa/lhe) - Ein 23-jähriger Mann ist in Limburg in der Nacht von einer Gruppe Menschen angegriffen und leicht verletzt worden. An der Tat hätten sich mindestens fünf Personen beteiligt, auch ein Baseballschläger solle dabei eingesetzt worden sein, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zu Beteiligten und Hintergründen der Tat dauern an. Zeugen wurden um Hinweise an die Polizei in Limburg oder über die Online-Wache der Polizei Hessen gebeten.