2355 Menschen in Hessen versteuern Millionen-Einkommen

Im Schnitt versteuerten sie Einkünfte in Höhe von 2,5 Millionen Euro. An den Fiskus gingen so 2,2 Milliarden Euro Steuern, rund 10,9 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Einkünfte stammten am häufigsten aus nicht selbstständiger Arbeit, Vermietung und Gewerbebetrieben. Kapitaleinkünfte sind hier nicht berücksichtigt.