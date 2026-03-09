Mit Tritten schwer verletzt

24-Jähriger greift Frau mit Stein und Flasche an

Nach einem Streit im Zug eskaliert die Lage am Bahnhof: Ein polizeibekannter Mann greift seine Begleiterin an und verletzt sie schwer.

Die Polizei erließ einen Platzverweis gegen den Mann, doch er kehrte trotzdem zurück und griff die Frau an. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei erließ einen Platzverweis gegen den Mann, doch er kehrte trotzdem zurück und griff die Frau an. (Symbolbild)

Wendlingen (dpa/lsw) - Weil er eine Bekannte mit einem Stein und einer zerbrochenen Glasflasche angegriffen und mit Tritten gegen den Kopf schwer verletzt haben soll, sitzt ein 24 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Der Verdächtige soll die Frau am frühen Sonntagmorgen am Bahnhof in Wendlingen (Kreis Esslingen) angegriffen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Die Frau kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Zeugen hatten die Polizei gerufen, weil es schon vor der Tat in einem Zug von Kirchheim nach Wendlingen zwischen dem 24-Jährigen und seiner Begleiterin zu einem Streit mit Handgreiflichkeiten und Bedrohungen gekommen sein soll. 

Die Polizei erteilte dem Mann daraufhin am Bahnhof einen Platzverweis. Später kam der polizeibekannte und vorbestrafte Beschuldigte demnach jedoch zurück und griff die Frau an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Familienstreit eskaliert – 60-Jährige schwer verletzt
Schwörstadt

Familienstreit eskaliert – 60-Jährige schwer verletzt

Nach einem Streit unter Familienmitgliedern in Schwörstadt wird eine 60-Jährige schwer verletzt. Die Polizei nimmt einen 42-jährigen Tatverdächtigen nach einer Fahndung fest.

21.11.2025

Spaltaxt, Jagdmesser und Pfefferspray - Streit eskaliert
Polizeieinsatz

Spaltaxt, Jagdmesser und Pfefferspray - Streit eskaliert

Lautstarke Diskussionen seiner Nachbarn stören ihn - ein 26-Jähriger greift daraufhin zu einer Waffe. Ein 19-Jähriger lässt das aber nicht auf sich sitzen.

03.10.2025

Streit um Fahrrad im Zug eskaliert
Körperverletzung

Streit um Fahrrad im Zug eskaliert

Wegen eines Fahrrads in einer Bahn eskaliert ein Streit zwischen zwei Reisenden – mit Fingerverbiegen und Faustschlag. Nun ist die Polizei am Zug.

29.09.2025

Raucher greift Bahn-Mitarbeiter an und verletzt ihn
Kriminalität

Raucher greift Bahn-Mitarbeiter an und verletzt ihn

Im Bahnhof in Kassel-Wilhelmshöhe spricht ein Mitarbeiter einen rauchenden Mann an. Schnell eskaliert die Situation.

08.08.2025

Messerangriff am Bahnhof - 38-Jähriger schwer verletzt
Kriminalität

Messerangriff am Bahnhof - 38-Jähriger schwer verletzt

In der S-Bahn nach Böblingen geraten zwei Männer in Streit. Am Bahnhof in Renningen steigen sie aus. Dann eskaliert die Lage.

22.05.2025