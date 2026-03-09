24-Jähriger greift Frau mit Stein und Flasche an

Wendlingen (dpa/lsw) - Weil er eine Bekannte mit einem Stein und einer zerbrochenen Glasflasche angegriffen und mit Tritten gegen den Kopf schwer verletzt haben soll, sitzt ein 24 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Der Verdächtige soll die Frau am frühen Sonntagmorgen am Bahnhof in Wendlingen (Kreis Esslingen) angegriffen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Die Frau kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.