Flammen

250.000 Euro Schaden und vier Verletzte bei Kellerbrand

Ein Defekt im Sicherungskasten löst am Freitagabend einen Brand in einem Wohnhaus aus. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar und der Schaden hoch.

Die Flammen seien im Keller ausgebrochen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Flammen seien im Keller ausgebrochen. (Symbolbild)

Königsfeld (dpa/lsw) - Bei einem Kellerbrand in Königsfeld im Schwarzwald (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Die vier Bewohner, eine junge Familie im Alter von 2, 5, 29 und 36 Jahren seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden. 

Nach ersten Ermittlungen sei der Brand durch einen Defekt im Sicherungskasten im Keller ausgelöst worden. Das Gebäude sei vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 62 Kräften vor Ort.

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