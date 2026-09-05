Unfall

26-Jähriger fährt mit Auto in Betonfuß von Kran

Ein Autofahrer prallt in Fulda gegen den Betonfuß eines Baukrans – der Mann wird verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Straße ist laut Polizei gesperrt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Straße ist laut Polizei gesperrt. (Symbolbild)

Fulda (dpa/lhe) - Ein 26 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zu Samstag in Fulda gegen den Betonfuß eines Baukrans gefahren. «Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Betonfuß unter dem Kran weggeschoben, sodass der Kran nun schief steht», teilte die Polizei mit. Wegen einer möglichen Umsturzgefahr und vorhergesagtem Wind sei die Straße «großzügig gesperrt». 

Der Fahrer wurde laut Mitteilung verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er sei in der Nacht «mit unverminderter Geschwindigkeit» in die Arbeitsstelle gefahren. Der Grund für den Unfall sei noch unklar. Das Technische Hilfswerk sei für eine Bewertung hinzugezogen worden.

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