260 Immobilien für über eine Million in Frankfurt verkauft

Frankfurt/Main (dpa) - Der Frankfurter Immobilienmarkt kommt nach Preisrückgängen wieder in Fahrt - und lockt wohlhabende Käufer an. 2024 wurden in der Bankenstadt 261 Immobilien für mehr als eine Million Euro verkauft, wie eine Analyse des Maklers Von Poll Immobilien zeigt. Bei 55 davon lag der Preis bei mehr als zwei Millionen Euro.