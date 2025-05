Heubach (dpa/lsw) - Ein 27-Jähriger soll seinen eigenen Vater erstochen haben. Der junge Mann habe selbst den Notruf gewählt und wurde noch am Tatort in Heubach (Ostalbkreis) festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Auf Antrag der Anklagebehörde kam er in ein psychiatrisches Krankenhaus.