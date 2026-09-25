28-Jähriger greift Rathausmitarbeiter mit Flasche an
Der Mann soll mit einer Flasche zugeschlagen haben, als ihm der Umzug verkündet wurde. Wie die Rathausmitarbeiter reagierten.
Winterbach (dpa/lsw) - Ein 28-Jähriger soll zwei Mitarbeiter des Rathauses in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) mit einer Flasche angegriffen haben. Die beiden Männer wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach teilten die beiden Rathausmitarbeiter dem Mann am Donnerstag in seiner Unterkunft für Wohnungslose mit, dass er in eine andere Unterkunft verlegt werden solle. Grund für die Verlegung sei der starke Alkoholkonsum des Mannes, der in seiner Unterkunft nicht mehr geduldet werde, so ein Polizeisprecher.
Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann daraufhin eine Flasche genommen und einem der beiden Mitarbeiter damit auf den Kopf geschlagen haben, wie es hieß. Als der Verletzte geflüchtet sei, sei der 28-Jährige auf den zweiten Mann losgegangen. Die Behördenmitarbeiter wehrten den Angriff ab. Der Angreifer schloss sich daraufhin in seinem Zimmer ein. Die Polizei nahm ihn dort fest und brachte ihn in eine Suchtklinik.