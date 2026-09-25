28-Jähriger greift Rathausmitarbeiter mit Flasche an

Winterbach (dpa/lsw) - Ein 28-Jähriger soll zwei Mitarbeiter des Rathauses in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) mit einer Flasche angegriffen haben. Die beiden Männer wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach teilten die beiden Rathausmitarbeiter dem Mann am Donnerstag in seiner Unterkunft für Wohnungslose mit, dass er in eine andere Unterkunft verlegt werden solle. Grund für die Verlegung sei der starke Alkoholkonsum des Mannes, der in seiner Unterkunft nicht mehr geduldet werde, so ein Polizeisprecher.