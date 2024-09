28-Jähriger nach Explosion in Wohnhaus gestorben

Frankfurt/Main (dpa) - Nach einer Explosion und einem Feuer in einem Frankfurter Wohnhaus ist ein 28-Jähriger gestorben. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Mann am vergangenen Freitag mit Brandbeschleuniger ein Feuer vor der Wohnung seines 31-jährigen Bruders gelegt hatte, wie die Polizei mitteilte. Bei der Brandstiftung habe sich der 28-Jährige selbst letztlich tödliche Verletzungen zugezogen. Er erlag seinen Verletzungen am Dienstag.