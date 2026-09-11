29-Jährige soll Feuer auf Reiterhof gelegt haben
Im August brennt es auf einem Reiterhof im Kreis Offenbach lichterloh. Jetzt steht eine Frau unter Verdacht.
Heusenstamm (dpa/lhe) - Nach dem Feuer vor knapp einem Monat auf einem Reiterhof in Heusenstamm steht eine 29-Jährige unter Verdacht, für den Brand verantwortlich zu sein. Bei einer Durchsuchung seien mutmaßliche Beweisstücke gefunden worden, teilte die Polizei mit. Eine Richterin des Amtsgerichts Offenbach habe die einstweilige Unterbringung der Frau in einer Fachklinik angeordnet.
Bei dem Feuer im August auf der Reitanlage im Landkreis Offenbach hatten sich den Einsatzkräften zufolge dramatische Szenen abgespielt. Etwa 200 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz, um brennende Ställe und Heuvorräte zu löschen. Ein Heulager und Stallungen hatten komplett in Flammen gestanden. Die Tiere konnten gerettet werden.