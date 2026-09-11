29-Jährige soll Feuer auf Reiterhof gelegt haben

Heusenstamm (dpa/lhe) - Nach dem Feuer vor knapp einem Monat auf einem Reiterhof in Heusenstamm steht eine 29-Jährige unter Verdacht, für den Brand verantwortlich zu sein. Bei einer Durchsuchung seien mutmaßliche Beweisstücke gefunden worden, teilte die Polizei mit. Eine Richterin des Amtsgerichts Offenbach habe die einstweilige Unterbringung der Frau in einer Fachklinik angeordnet.