29-Jähriger flieht nach Vorführung beim Haftrichter

Offenbach/Hanau (dpa) - Direkt nach seiner Vorführung beim Haftrichter am Amtsgericht Hanau ist ein wegen schweren Raubes verhafteter 29-Jähriger geflohen. Er sei auf dem Weg aus dem Gebäude zum Transporter entkommen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Jetzt fahnden die Beamten nach dem Mann, der am 7. März mit zwei Komplizen in Hanau einen 21-Jährigen überfallen und ausgeraubt haben soll.