29-Jähriger soll zweimal in dieselbe Bank eingebrochen sein

Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Zweimal innerhalb von zwei Monaten soll ein Mann mit demselben Vorgehen in dieselbe Bankfiliale in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) eingebrochen sein. Beide Male wurde der 29-Jährige widerstandslos vorläufig festgenommen - doch nun kam er in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte.