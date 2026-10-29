29-Jähriger stirbt nach Wohnungsbrand
Bei den Löscharbeiten in einem Stuttgarter Mehrfamilienhaus fanden Einsatzkräfte einen 29-Jährigen. Die Brandursache ist noch unklar – was die Ermittler prüfen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart ist ein 29-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann wurde bei Löscharbeiten in einem Mehrfamilienhaus am Rotweg entdeckt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf starb. Zeugen hatten zuvor Rauch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss gemeldet. Das Haus wurde evakuiert. Die Bewohner konnten anschließend in ihre Wohnungen zurück. Wie es genau zu dem Brand am Mittwoch kam, werde noch ermittelt.