In Klinik

29-Jähriger stirbt nach Wohnungsbrand

Bei den Löscharbeiten in einem Stuttgarter Mehrfamilienhaus fanden Einsatzkräfte einen 29-Jährigen. Die Brandursache ist noch unklar – was die Ermittler prüfen.

Die Feuerwehr fand den 29-Jährigen in der Brandwohnung. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr fand den 29-Jährigen in der Brandwohnung. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart ist ein 29-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann wurde bei Löscharbeiten in einem Mehrfamilienhaus am Rotweg entdeckt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz darauf starb. Zeugen hatten zuvor Rauch aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss gemeldet. Das Haus wurde evakuiert. Die Bewohner konnten anschließend in ihre Wohnungen zurück. Wie es genau zu dem Brand am Mittwoch kam, werde noch ermittelt.

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