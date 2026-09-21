Jahrelanger Haftbefehl

3.200 Euro bezahlt - Ex-Frau bewahrt Mann vor Gefängnis

Eine Kontrolle bringt einen 27-Jährigen in Schwierigkeiten. Als er seine Ex-Frau anruft, reagiert sie schnell - und erspart ihm so mehrere Monate Haft. Warum wurde nach dem Mann gefahndet?

Gegen den Mann lag seit mehr als drei Jahren ein Haftbefehl vor. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Gegen den Mann lag seit mehr als drei Jahren ein Haftbefehl vor. (Symbolbild)

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Seine Ex-Frau hat einen jahrelang per Haftbefehl gesuchten 27-Jährigen in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) vor dem Gefängnis bewahrt. Die Bundespolizei traf den Mann am Samstag bei der Kontrolle eines französischen Autos als Beifahrer an, wie sie mitteilte. Ein Gericht hatte ihn demnach vor mehr als drei Jahren wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Geldstrafe von 3.200 Euro verurteilt.

Weil er weder gezahlt noch die Ersatzfreiheitsstrafe angetreten hatte, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Bei der Kontrolle konnte der Gesuchte die Summe nicht aufbringen und rief seine Ex-Frau an. Sie brachte das Geld wenig später zum Revier. Damit entging der Mann einer mehrmonatigen Haft und durfte weiterreisen.

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