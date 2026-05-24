30-Grad-Marke in Hessen mehrfach geknackt
31,1 Grad in Frankfurt, Tendenz steigend: Der Frühsommer legt los.
Offenbach (dpa/lhe) - Der Frühsommer hat am Pfingstwochenende richtig aufgedreht und den Hessen teilweise Temperaturen über 30 Grad beschert. Am wärmsten war es am Samstag am Frankfurter Flughafen mit 30,9 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Im Frankfurter Westend wurden 30,7 Grad ermittelt und in Schaafheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) 30, 5 Grad.
Am Pfingstsonntag ist es sogar noch weiter nach oben gegangen. Nach vorläufigen Angaben des DWD wurden um 14.30 Uhr in Frankfurt 31,1 Grad gemessen. Am Dienstag könnte der Sommer sogar noch eine Schippe drauflegen und die Temperaturen auf bis zu 34 Grad klettern lassen.