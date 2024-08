30-Jährige von Güterzug erfasst und schwer verletzt

Neuhof (dpa/lhe) - Eine 30-jährige Frau ist am Bahnhof im osthessischen Neuhof von einem Güterzug erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte sich die Frau vermutlich nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten am späten Montagabend an einem Bahnsteig ins Gleis begeben und dabei den herannahenden Güterzug übersehen. Auch die Hilfe ihres 41 Jahre alten Lebensgefährten kam zu spät - die Lok habe die Frau mit einer Geschwindigkeit von rund 100 Kilometern pro Stunde erfasst, dabei habe die 30-Jährige schwere Beinverletzungen erlitten. Durch den Unfall habe sie ihren linken Unterschenkel verloren.