Bedrohung

30-Jähriger wird nachts mit Axt bedroht

Zwei Jugendliche sollen einen 30-Jährigen nachts angegangen haben. Dann kam eine Axt ins Spiel – was bislang über den Vorfall in Idstein bekannt ist.

Ein 44-Jähriger ist mit einer Axt bedroht worden (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Ein 44-Jähriger ist mit einer Axt bedroht worden (Symbolbild)

Bad Schwalbach (dpa/lhe) - In Idstein soll ein 30-Jähriger nachts auf der Straße mit einer Axt bedroht worden sein. Tatverdächtig sei ein 17-Jähriger, bei dem die Axt später gefunden und sichergestellt wurde, teilte die Polizei in Bad Schwalbach mit. Der 17-Jährige hatte nach bisherigen Erkenntnissen den Mann zuvor mit einem 16-Jährigen zunächst verbal angegangen. 

Zu den Hintergründen des Vorfalls am frühen Samstag im Rheingau-Taunus-Kreis lagen zunächst keine Angaben vor. Als die Polizei eintraf, hätten sich die Jugendlichen mit E-Scootern entfernt. Bei der Fahndung konnten sie ermittelt werden. Sie müssen sich laut Polizei nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung verantworten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite