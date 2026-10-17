30-Jähriger wird nachts mit Axt bedroht
Zwei Jugendliche sollen einen 30-Jährigen nachts angegangen haben. Dann kam eine Axt ins Spiel – was bislang über den Vorfall in Idstein bekannt ist.
Bad Schwalbach (dpa/lhe) - In Idstein soll ein 30-Jähriger nachts auf der Straße mit einer Axt bedroht worden sein. Tatverdächtig sei ein 17-Jähriger, bei dem die Axt später gefunden und sichergestellt wurde, teilte die Polizei in Bad Schwalbach mit. Der 17-Jährige hatte nach bisherigen Erkenntnissen den Mann zuvor mit einem 16-Jährigen zunächst verbal angegangen.
Zu den Hintergründen des Vorfalls am frühen Samstag im Rheingau-Taunus-Kreis lagen zunächst keine Angaben vor. Als die Polizei eintraf, hätten sich die Jugendlichen mit E-Scootern entfernt. Bei der Fahndung konnten sie ermittelt werden. Sie müssen sich laut Polizei nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung verantworten.