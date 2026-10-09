Nach Startschwierigkeiten

30 Waldrappe erreichen Spanien nach 2.640 Kilometer Reise

30 junge Waldrappe haben nach einem ersten gescheiterten Versuch ihr Winterquartier in Spanien erreicht. Die seltenen Vögel wurden von einem Ultraleichtflugzeug begleitet.

30 junge Waldrappe haben Spanien erreicht. (Archivbild) Foto: Felix Kästle/dpa
30 junge Waldrappe haben Spanien erreicht. (Archivbild)

Hilzingen (dpa/lsw) - Nach ersten wetterbedingten Startschwierigkeiten sind sie am Ziel: 30 junge Waldrappe haben es ins Winterquartier in Spanien geschafft. 2.640 Kilometer legten die Jungvögel zurück, wie das sogenannte Waldrappteam, eine Gruppe von Wissenschaftlern, mitteilte. 40 Tage habe die Reise von einem Flugplatz in der Gemeinde Hilzingen (Landkreis Konstanz) gedauert und über 19 Etappen geführt. 

Die Route sei über Frankreich und Katalonien nach Andalusien verlaufen. Ein erster Startversuch Mitte August musste wegen starken Gegenwinds abgebrochen werden.

Dem Ultraleichtflugzeug hinterher nach Spanien

Die mit Hand aufgezogenen Jungvögel stammen aus einer Brutkolonie. Die Tiere haben gelernt, einem Ultraleichtflugzeug auf der Zugroute nach Spanien zu folgen. Dort sollen sie ausgewildert werden und nach ein paar Jahren eigenständig wieder an den Bodensee zurückkehren.

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Seit Jahren führt das Waldrappteam handaufgezogene Jungvögel mithilfe von Ultraleichtflugzeugen von den Brutgebieten nördlich der Alpen in ihre Wintergebiete. Dafür werden die Küken nach dem Schlüpfen von zwei Menschen aufgezogen und eng an sie gebunden. Später folgen die Vögel ihren Zieheltern im Fluggerät. 

Die Methode wurde laut dem Waldrappteam über die Jahre weiterentwickelt: Inzwischen können die Vögel demnach je nach Wetter bis zu 300 Kilometer am Tag zurücklegen. Der Waldrapp (Geronticus eremita) gilt als einer der seltensten Vögel der Welt. Das Team aus Wissenschaftlern hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Population wieder zu steigern.

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