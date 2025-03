30.000 Menschen streamen illegal - Millionenschaden

Hof (dpa) - Etwa 30.000 Menschen weltweit haben illegal den Stream eines deutschen Pay-TV-Anbieters genutzt - jetzt sitzen drei Verdächtige in Untersuchungshaft. Sie stehen in Verdacht, die Programme des Streaming-Dienstes illegal weitergegeben zu haben. Dem Pay-TV-Anbieter sei dadurch ein Schaden in Millionenhöhe entstanden, teilten die Zentralstelle Cybercrime Bayern und die oberfränkische Polizei mit.