31-Jähriger bei Zusammenstoß schwer verletzt

Eschwege (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Traktor ist ein 31-Jähriger schwer verletzt worden. Er war bei Eschwege im Werra-Meißner-Kreis mit seinem Pkw auf einer Landstraße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stieß das Auto frontal mit einem entgegenkommenden Traktor samt Anhänger zusammen. Der 72-jährige Traktorfahrer verletzte sich leicht. Der 31-Jährige hingegen wurde in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Feuerwehrkräfte befreiten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus.