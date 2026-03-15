Schlägerei

31-Jähriger beißt Mann bei Streit Stück der Nase ab

Mit mehr als zwei Promille eskaliert ein Streit: Ein 31-Jähriger beißt einem Mann ein Stück der Nase ab und flüchtet. Wie die Polizei ihn aufspüren konnte und was ihm jetzt droht.

Die Polizei konnte den 31-Jährigen nach kurzer Zeit stellen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Polizei konnte den 31-Jährigen nach kurzer Zeit stellen. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Ein 31-Jähriger soll einen Mann bei einer Auseinandersetzung in Mannheim angegriffen und ihm ein Stück der Nase abgebissen haben. Danach flüchtete er, wie die Polizei mitteilte.

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Demnach hatte sich der 31-Jährige in der Nacht zum Sonntag zusammen mit anderen in einem Bowlingpark aufgehalten und dort Alkohol getrunken. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es dort zu einem Streit zwischen dem 31-Jährigen und einer Frau gekommen sein, der jedoch geschlichtet werden konnte. 

Als die Gruppe anschließend zu Fuß unterwegs war, kam es erneut zu einer Auseinandersetzung. Dabei biss der Mann einem 51-Jährigen zunächst in den Daumen und anschließend in die Nase. Ein Stück der Nase wurde dabei abgebissen. Der Angegriffene schlug dem 31-Jährigen daraufhin mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser leicht an der Lippe verletzt wurde.

Als ein weiterer Mann versuchte, die beiden zu trennen, wurde er ebenfalls von dem 31-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Der Angreifer flüchtete zunächst, konnte jedoch kurze Zeit später von der Polizei gestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

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