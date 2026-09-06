Kriminalität

32-Jähriger rast vor Kontrolle davon – Festnahme nach Unfall

Gleich zweimal soll ein Autofahrer am frühen Morgen von der Polizei kontrolliert werden. Er flüchtet über eine Landesgrenze, erst ein Unfall stoppt ihn.

Gleich zweimal fiel der 32-Jährige der Polizei wegen seiner Fahrweise auf. (Symbolfoto) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Gleich zweimal fiel der 32-Jährige der Polizei wegen seiner Fahrweise auf. (Symbolfoto)

Miltenberg/Wiesbaden (dpa) - Eine turbulente Flucht vor einer Polizeikontrolle hat am frühen Morgen Beamte aus Bayern und Hessen in Atem gehalten. Wie die Polizeipräsidien Westhessen, Südosthessen und Unterfranken gemeinsam mitteilten, hatten Polizisten einen 32-jährigen Autofahrer in Miltenberg in Unterfranken kontrollieren wollen. Dabei sei aufgefallen, dass der Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehe und keine gültige Fahrerlaubnis habe. Nach einer Blutentnahme und weiteren Maßnahmen sei der Mann nach Hause entlassen worden. 

32-Jähriger fällt der Polizei erneut auf

Kurz darauf sei dann auf der Bundesstraße 469 nahe Stockstadt (Landkreis Aschaffenburg) erneut der gleiche Wagen mit dem 32-Jährigen am Steuer wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Als eine Streife ihn stoppen wollte, sei er davon gerast und habe seine Fahrt über die A3 in Richtung Köln und die A66 bis nach Wiesbaden-Bierstadt fortgesetzt. Nach einem Wendemanöver sei das Auto mit dem hinterherfahrenden Streifenwagen zusammengestoßen. Der 32-Jährige sowie ein Mann und eine Frau, die mit ihm unterwegs waren, wurden vorläufig festgenommen. 

Gegen den Autofahrer laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Polizei sucht Zeugen um Hinweise.

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