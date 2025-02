34 Jahre alte Frau nach Bedrohung festgenommen

Lasterstreik auf Raststätte: 16 Festnahmen nach Bedrohung

Lasterfahrer einer polnischen Spedition streiken für ihren Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Seit Tagen harren sie auf einem Rastplatz in Südhessen aus. Dem Chef passt das gar nicht. Am Freitag rückt er mit einem Rollkommando an.