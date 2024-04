34 Listen auf Stimmzettel für Europawahl: Wählen schon ab 16

Wiesbaden (dpa/lhe) - 34 Parteien und sonstige politische Vereinigungen nehmen am 9. Juni in Hessen an der Europawahl teil. Während auf den Stimmzetteln CDU, Grüne und SPD an erster, zweiter und dritter Stelle stehen, finden sich weiter unten auch etwa die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung (Platz 20), das Bündnis Sahra Wagenknecht (28) und die Letzte Generation (31). Das teilten Bundes- und Landeswahlleitung in Wiesbaden am Donnerstag mit.