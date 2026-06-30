35-Jähriger schießt auf Waldweg mit Schreckschusswaffe
Anwohner alarmieren die Polizei. Gegen den Mann wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.
Rüsselsheim (dpa/lhe) - Ein 35-Jähriger hat mit Schüssen einer Schreckschusswaffe auf einem Waldweg in Rüsselsheim einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Anwohner hatten die Ordnungshüter wegen der Schussgeräusche alarmiert.
Der Mann wurde am Montagabend vorläufig festgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen laut Polizei noch. Verletzte gab es nicht.