Kriminalität

35-Jähriger schießt auf Waldweg mit Schreckschusswaffe

Anwohner alarmieren die Polizei. Gegen den Mann wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen für die Tat laufen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Ermittlungen zu den Hintergründen für die Tat laufen. (Symbolbild)

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Ein 35-Jähriger hat mit Schüssen einer Schreckschusswaffe auf einem Waldweg in Rüsselsheim einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Anwohner hatten die Ordnungshüter wegen der Schussgeräusche alarmiert. 

Der Mann wurde am Montagabend vorläufig festgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen laut Polizei noch. Verletzte gab es nicht.

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