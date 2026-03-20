Ermittlungen

35 Zähne auf dem Gehweg gefunden

Unheimlicher Fund in Heuchelheim: Auf einem Gehweg liegen Menschenzähne. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Ein Polizeistreife stellt die Zähne sicher. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Ein Polizeistreife stellt die Zähne sicher. (Symbolbild)

Gießen (dpa) - Ein ungewöhnlicher Fund beschäftigt die Ermittler der Gießener Kriminalpolizei. Ein Zeuge hat am Sonntag Zähne auf einem Gehweg in Heuchelheim gefunden, wie die Polizei berichtete. Eine Streife habe insgesamt 35 Zähne, größtenteils vollständig, teils in Fragmenten, sichergestellt. 

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Die Hintergründe des Fundes seien völlig unklar. Eine Befragung der Nachbarschaft und Ermittlungen bei einer nahegelegenen Zahnarztpraxis hätten keine Hinweise ergeben. Fest stehe jedoch: Es handelt sich um menschliche Zähne. Das habe das rechtsmedizinische Institut festgestellt. 

Mit einer Straftat könne der Fund bislang nicht in Verbindung gebracht werden. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur möglichen Herkunft der Zähne.

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