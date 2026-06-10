36-Jähriger nach Messerangriffen in Reutlingen in U-Haft

Reutlingen (dpa/lsw) - Gegen einen 36-Jährigen wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes in zwei Fällen bei Messerangriffen ermittelt. Der Verdächtige war am Freitag nach einem Sprung aus dem Fenster einer Wohnung in Reutlingen festgenommen worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Dem Mann wird vorgeworfen, Anfang Juni in einer städtischen Unterkunft in Reutlingen einen Bekannten mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Zudem soll er bereits im Februar bei einem versuchten Raub ebenfalls mit einem Messer ein Opfer erheblich verletzt haben. Die Fahndung war damals zunächst erfolglos geblieben. Weitere Ermittlungen führten dann auf die Spur des 36-Jährigen.

Der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Mann befindet sich derzeit aus medizinischen Gründen in einem Justizvollzugskrankenhaus. Bei seiner Flucht und dem Fenstersprung war er jedoch nicht verletzt worden, wie es hieß.