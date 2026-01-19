Bild
Technischer Defekt?

360.000 Liter Wasser fließen in Keller von Einkaufszentrum

Security-Mitarbeiter betreten das Gebäude, der Boden ist ungewöhnlich nass. Im Keller steht Wasser - bis zu 15 Zentimeter hoch. Ein Fall für die Feuerwehr.

Rund vier Stunden lang pumpten die Feuerwehrleute das Wasser ab. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Rund vier Stunden lang pumpten die Feuerwehrleute das Wasser ab. (Symbolbild)

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Der Keller der Bad Hersfelder City Galerie hat am Morgen unter Wasser gestanden. Geschätzt traten rund 360.000 Liter Wasser aus, wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Bad Hersfeld erklärte. Vermutlich sei ein technischer Defekt der Hauswasseranlage schuld an der Überflutung gewesen. 

Eine Pumpe habe nach dem Defekt immer mehr Wasser befördert, das nicht über den vorgesehenen Ablauf habe abfließen können. So stand laut Sprecher auf den etwa 2.400 Quadratmetern Fläche des Kellers circa 10 bis 15 Zentimeter hoch Wasser.

Am Morgen betraten die Security-Mitarbeiter das Gebäude und bemerkten die Überflutung. Danach pumpten die Feuerwehrleute rund vier Stunden lang Wasser in die Kanalisation. Zu Schäden sei es nicht gekommen. In dem Keller befanden sich nur Technik, Leitungen und ein leerstehendes Geschäft. Die City Galerie konnte regulär öffnen, wie der Feuerwehrsprecher berichtete.

