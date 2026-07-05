41-jähriger Radfahrer stirbt nach Sturz
Ein nächtlicher Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern endet tödlich. Ein Gutachter soll nun die letzten Momente rekonstruieren.
Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall im Landkreis Esslingen ist ein 41 Jahre alter Fahrradfahrer gestorben. Nach Polizeiangaben war er in der Nacht gemeinsam mit einem 74-jährigen Radfahrer zwischen Kirchheim unter Teck und Notzingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr einer der Männer mit seinem Rad auf das des anderen auf. Beide stürzten daraufhin auf die Straße.
Der 41-Jährige verletzte sich hierbei am Kopf und starb wenig später, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ein Gutachter soll nun bei der Klärung des Hergangs helfen. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.