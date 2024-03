411.543 private Waffen in Hessen registriert

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund acht Prozent der in Deutschland registrierten Waffen sind in hessischem Besitz. Wie aus Zahlen des nationalen Waffenregisters hervorgeht, befanden sich Ende 2023 gut 411.500 Waffen in dem Bundesland in Privatbesitz - ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr mit 413.600. Im Ländervergleich liegt Hessen damit auf Rang fünf. Die höchste Zahl weist Bayern mit 1,13 Millionen Waffen auf.