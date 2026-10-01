Tötungsdelikt

42-Jähriger soll eigene Mutter getötet haben

In der Nacht auf diesen Donnerstag kommt in Bruchsal eine Frau gewaltvoll zu Tode. Der Verdächtige ist ihr eigener Sohn.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Tatverdächtige wurde festgenommen. (Symbolbild)

Bruchsal (dpa/lsw) - Ein Mann soll in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) seine eigene Mutter getötet haben. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe mitteilten, soll der 42-Jährige in der Nacht auf Donnerstag bei der Frau daheim im Stadtteil Heidelsheim gewesen sein. Dort habe er die 63-Jährige mit einem stumpfen Gegenstand angegriffen und ihr schwere Verletzungen zugefügt, an denen sie demnach noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte starb.

Der Verdächtige, der die deutsche und russische Staatsbürgerschaft hat, rief den Angaben nach in den frühen Morgenstunden selbst die Polizei. Er sei daraufhin widerstandslos festgenommen worden. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

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