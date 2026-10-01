42-Jähriger soll eigene Mutter getötet haben

Bruchsal (dpa/lsw) - Ein Mann soll in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) seine eigene Mutter getötet haben. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe mitteilten, soll der 42-Jährige in der Nacht auf Donnerstag bei der Frau daheim im Stadtteil Heidelsheim gewesen sein. Dort habe er die 63-Jährige mit einem stumpfen Gegenstand angegriffen und ihr schwere Verletzungen zugefügt, an denen sie demnach noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte starb.